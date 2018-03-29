Наушники Huawei FreeBuds созданы для уничтожения Apple AirPods

Компания Huawei показала новые наушники FreeBuds, полностью лишенные проводов. Это китайский аналог Apple AirPods, и даже его дизайн схож с обликом яблочной гарнитуры, но у него есть ряд конкурентных преимуществ.

Huawei FreeBuds

Итак, наушники Huawei FreeBuds наделены намного более эргономичным дизайном, что позволяет им крепче держаться в ушах и не выпадать при малейшем движении головой. Конечно, фиксаторов здесь нет, но, во-первых, они скоро появятся на AliExpress, во-вторых, их действительно намного сложнее потерять, если верить пресс-релизу. Еще одним преимуществом Huawei FreeBuds перед Apple AirPods является автономность – гарнитура способна запросто продержаться до 10 часов на одном заряде, и это еще без учета подзарядки от футляра. Он, кстати, больше, чем у яблочных наушников, так что и батарея внутри него наверняка имеет большую емкость.

Нельзя не отметить и наличие у Huawei FreeBuds варианта в черном исполнении, тогда как AirPods бывают только белыми. Кроме того, у наушников от Apple имеются известные трудности с совместимостью со смартфонами на Android, тогда как у Huawei FreeBuds их нет по умолчанию. И, наконец, самое главное – новые китайские наушники стоят в районе 160 евро вне зависимости от цвета, и это уже в Европе – в Китае их цена будет заметно ниже.

Максим Мишенев, MobileDevice


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