Samsung Galaxy Note 9 прошел тестирование в Geekbench

Samsung Galaxy Note 9 (номер модели SM-N960U) прошел тестирование на производительность в Geekbench. Согласно тестам, аппаратной основой грядущей новинки станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти.

Международную версию Note 9, вероятно, оснастят процессором Exynos 9810. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 8.1 Oreo.

В одноядерном тесте Galaxy Note 9 набрал 2190 баллов, а в многоядерном – 8806 баллов. У Galaxy S9 + на базе Snapdragon 845 эти показатели равняются 2390 и 8420 соответственно. Galaxy S9 на базе Exynos 9810 немного опережает грядущую новинку. Он набрал 3648 баллов в одноядерном тесте и 8894 в многоядерном.

Предположительно, официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 состоится в августе нынешнего года. Новый флагман может стать первым смартфоном южнокорейского производителя, который получит дактилоскопический сканер интегрированный в дисплей, а также емкий аккумулятор.