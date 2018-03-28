Стилус Logitech Crayon заменит Apple Pencil

Основатель компании Apple Стив Джобс был настроен против стилусов, о чем он не раз говорил на презентациях новых гаджетов. Однако это не помешало его преемнику Тиму Куку выпустить стилус Apple Pencil пару лет назад, который стоит ровно $100. Сегодня у него появился более чем достойный конкурент Logitech Crayon наделенный намного более гуманной ценой.



За новенький стилус Logitech Crayon потребуется заплатить всего $50, и по своему функционалу он ничуть не уступает яблочному стилусу. Гаджет работает в большинстве современных программ для рисования и рукописного ввода текста, написанных под iOS , так что никаких проблем с совместимостью не возникнет. Наконечник Logitech Crayon является сменным, и его хватает примерно на 2 километра текста или рисунков, если верить пресс-релизу.



Внутри стилуса есть батарея на 8 часов работы, плюс в наличии функция автоматического отключения через 30 минут после окончания использования для экономии заряда. Конечно же, Logitech Crayon может быть выключен и вручную, а заряжается он, само собой, по Lightning, так что подойдет кабель от iPad или iPhone. Корпус аксессуара весьма надежен, чтобы выдержать падение с высоты 1,2 метра. Logitech Crayon поступит в продажу этой весной в большинстве стран мира по цене 50 долларов США .