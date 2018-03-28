Стилус Logitech Crayon заменит Apple Pencil

Основатель компании Apple Стив Джобс был настроен против стилусов, о чем он не раз говорил на презентациях новых гаджетов. Однако это не помешало его преемнику Тиму Куку выпустить стилус Apple Pencil пару лет назад, который стоит ровно $100. Сегодня у него появился более чем достойный конкурент Logitech Crayon наделенный намного более гуманной ценой.

Logitech Crayon

За новенький стилус Logitech Crayon потребуется заплатить всего $50, и по своему функционалу он ничуть не уступает яблочному стилусу. Гаджет работает в большинстве современных программ для рисования и рукописного ввода текста, написанных под iOS, так что никаких проблем с совместимостью не возникнет. Наконечник Logitech Crayon является сменным, и его хватает примерно на 2 километра текста или рисунков, если верить пресс-релизу.

Внутри стилуса есть батарея на 8 часов работы, плюс в наличии функция автоматического отключения через 30 минут после окончания использования для экономии заряда. Конечно же, Logitech Crayon может быть выключен и вручную, а заряжается он, само собой, по Lightning, так что подойдет кабель от iPad или iPhone. Корпус аксессуара весьма надежен, чтобы выдержать падение с высоты 1,2 метра. Logitech Crayon поступит в продажу этой весной в большинстве стран мира по цене 50 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В чем разница между 4G и LTE? И что будет в Украине?
В смартфон Vivo V9 встроили мощную селфи-камеруВ смартфон Vivo V9 встроили мощную селфи-камеру
Часы MyKronoz ZeTime собрали $8 миллионов на краудфайндингеЧасы MyKronoz ZeTime собрали $8 миллионов на краудфайндинге
Facebook собирает данные о звонках и SMS владельцев Android (но не во всех случаях)Facebook собирает данные о звонках и SMS владельцев Android (но не во всех случаях)
Смартфон OnePlus 6 показался на качественных рендерахСмартфон OnePlus 6 показался на качественных рендерах
Блок рекламы


Похожие новости
Huawei подшутила над Apple и Samsung в рекламе нового флагманаHuawei подшутила над Apple и Samsung в рекламе нового флагмана
Apple может выпустить складной iPhone уже в конце десятилетияApple может выпустить складной iPhone уже в конце десятилетия
Apple представит новый дешевый iPadApple представит новый дешевый iPad
Apple ведет разработку собственных с MicroLED-дисплеевApple ведет разработку собственных с MicroLED-дисплеев
Создан прибор GrayKey для взлома Apple iPhoneСоздан прибор GrayKey для взлома Apple iPhone
Apple остановила производство iPhone 8 PlusApple остановила производство iPhone 8 Plus
Франция подала в суд на Apple и Google за «оскорбительные практики»Франция подала в суд на Apple и Google за «оскорбительные практики»
Apple iPhone X и Samsung Galaxy S9 Plus сошлись в дроп-тестеApple iPhone X и Samsung Galaxy S9 Plus сошлись в дроп-тесте
Apple может выпустить недорогой планшет iPad Pro с Face IDApple может выпустить недорогой планшет iPad Pro с Face ID
Может потребоваться месяц, чтобы заменить оригинальную батарею в iPhoneМожет потребоваться месяц, чтобы заменить оригинальную батарею в iPhone
Последние новости
Подгружаем последние новости