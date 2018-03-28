Флагманский смартфон Nokia 8 Sirocco вышел в продажу

Финская компания HMD Global открыла продажи нового флагманского смартфона Nokia 8 Sirocco в Китае по стоимости $750 или €600.

Продажи флагмана в Европе стартуют в апреле по официальной цене €749. Стоит заметить, что китайская версия хоть и стоит на €149 меньше, но не содержит предустановленные сервисы Google .

Напомним, Nokia 8 Sirocco был анонсирован на выставке MWC 2018, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Барселоне. Префикс «Sirocco» в названии отсылает к премиальному телефону Nokia 8800 Sirocco 2006 года, который был выполнен в корпусе из сапфирового стекла и стальных панелей, а в комплекте поставлялся кожаный чехол.