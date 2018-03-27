Huawei официально представила смартфоны Huawei P20 и P20 Pro

Сегодня в Париже китайская компания Huawei представила два новых смартфона Huawei P20 и Huawei P20 Pro. Топовая модель получила тройную основную камеру, а младшая модель – «обычную» двойную камеру.

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с вырезом в верхней части как у iPhone X. Разрешение экрана составляет 2240?1080 пикселей и соотношение сторон – 19:9. Аппаратной основой новинки стал процессор Kirin 970 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 128 ГБ (для Европы) или 256 ГБ (в некоторых регионах).

Huawei P20 Pro
Huawei P20 Pro
Huawei P20 Pro

Главной особенностью Huawei P20 Pro является тройная основная камера Leica. Основной модуль получит разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечит 5-кратный оптический зум, также предусмотрен 20-мегапиксельный чёрно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой.

Апертура модулей варьируется от f/1.6 до f/2.4. Помимо этого, отмечается функция под названием Light Fusion для съёмки в условиях плохой освещенности, сенсор ИК-RGB и лазерный автофокус на задней панели. Разрешение фронтальной камеры составляет 24 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю клавишу.

Ёмкость аккумулятора достигает 4000 мАч. Имеется быстрая зарядка SuperCharge. Поддерживаются LTE, гигабитный Wi-Fi, Bluetooth 4.2 (не 5.0) и NFC, а также есть порт USB Type-C 3.1.

Предусмотрена защита от воды и пыли с рейтингом IP67. Размеры смартфона составляют 155?73,9?7,8 мм, а вес – 180 граммов. В качестве программного обеспечения используется Android Oreo с оболочкой EMUI 8.1.

Huawei P20

Huawei P20 получил 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2240 ? 1080 пикселей, процессор Kirin 970 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного флеш-накопителя.

Huawei P20
Huawei P20
Huawei P20

Помимо этого, Huawei P20 обладает двойной основной камерой Leica с модулями 20+12 Мп и 24-мегапиксельной фронтальной камерой. Емкость аккумулятора составляет 3340 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки SuperCharge. Работает смартфон под управлением Android Oreo с оболочкой EMUI 8.1. Размеры новинки составляют 149,1?70,8?7,65 мм, а вес – 165 граммов. Защита от воды более простая – только от брызг.

Стоимость Huawei P20 и P20 Pro

Стоимость Huawei P20 с 4+128 ГБ памяти составит €649, а Huawei P20 Pro с 6+128 ГБ памяти обойдется в €899. Старт продаж запланирован на второй квартал 2018 года. Новинки доступны в четырех цветовых гаммах: Twilight (сиреневый), Midnight Blue (синей), Pink Gold (золотистый), Graphit Black (чёрный).

Huawei P20 and P20 Pro


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