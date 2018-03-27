Huawei официально представила смартфоны Huawei P20 и P20 Pro

Сегодня в Париже китайская компания Huawei представила два новых смартфона Huawei P20 и Huawei P20 Pro. Топовая модель получила тройную основную камеру, а младшая модель – «обычную» двойную камеру.

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с вырезом в верхней части как у iPhone X. Разрешение экрана составляет 2240?1080 пикселей и соотношение сторон – 19:9. Аппаратной основой новинки стал процессор Kirin 970 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 128 ГБ (для Европы) или 256 ГБ (в некоторых регионах).

Главной особенностью Huawei P20 Pro является тройная основная камера Leica. Основной модуль получит разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечит 5-кратный оптический зум, также предусмотрен 20-мегапиксельный чёрно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой.

Апертура модулей варьируется от f/1.6 до f/2.4. Помимо этого, отмечается функция под названием Light Fusion для съёмки в условиях плохой освещенности, сенсор ИК-RGB и лазерный автофокус на задней панели. Разрешение фронтальной камеры составляет 24 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю клавишу.

Ёмкость аккумулятора достигает 4000 мАч. Имеется быстрая зарядка SuperCharge. Поддерживаются LTE , гигабитный Wi-Fi, Bluetooth 4.2 (не 5.0) и NFC , а также есть порт USB Type-C 3.1.

Предусмотрена защита от воды и пыли с рейтингом IP67. Размеры смартфона составляют 155?73,9?7,8 мм, а вес – 180 граммов. В качестве программного обеспечения используется Android Oreo с оболочкой EMUI 8.1.

Huawei P20

Huawei P20 получил 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2240 ? 1080 пикселей, процессор Kirin 970 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного флеш-накопителя.

Помимо этого, Huawei P20 обладает двойной основной камерой Leica с модулями 20+12 Мп и 24-мегапиксельной фронтальной камерой. Емкость аккумулятора составляет 3340 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки SuperCharge. Работает смартфон под управлением Android Oreo с оболочкой EMUI 8.1. Размеры новинки составляют 149,1?70,8?7,65 мм, а вес – 165 граммов. Защита от воды более простая – только от брызг.

Стоимость Huawei P20 и P20 Pro