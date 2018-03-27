Acer представила первый планшет на базе Chrome OS

Компания Acer представила первый планшет на базе операционной системе Chrome OS – Chromebook Tab 10. Новинка предназначена для образовательных целей и поддерживает приложения для Android.

Acer Chromebook Tab 10

Планшет полностью ориентировал на сенсорный ввод, к нему не прилагается клавиатуры. Но он комплектуется стилусом Wacom EMR для рисования и создания рукописных заметок.

Chromebook Tab 10 оснащен 9,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2048?1536 пикселей. Аппаратной основой планшета стал шестиядерный процессор Rockchip OP1 (RK3399). Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 32 ГБ, с возможностью расширения при помощи microSD-карт.

Acer Chromebook Tab 10

Помимо этого, планшет имеет 5-мегапиксельную основную и 2-мегапиксельную фронтальную камеры, порт USB 3.1 Type-C, 3,5-мм аудио- разъём и стереодинамики. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Время автономной работы достигает 9 часов.

В продаже Acer Chromebook Tab 10 появится в апреле на территории США. В Европе и других регионах новинка будет доступна в мае текущего года. Стоимость планшета составляет $329.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекерУмные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекер
Lenovo представила смартфоны Lenovo S5, K5 и K5 PlayLenovo представила смартфоны Lenovo S5, K5 и K5 Play
"Скачать фильм за 10 минут": как узнать, поддерживает ли ваш телефон и SIM-карта 4G?"Скачать фильм за 10 минут": как узнать, поддерживает ли ваш телефон и SIM-карта 4G?
Meizu представила смартфон Meizu E3 с двойной камеройMeizu представила смартфон Meizu E3 с двойной камерой
Рендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеруРендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеру
Блок рекламы


Похожие новости
Sony покажет два планшета линейки Xperia XZ2Sony покажет два планшета линейки Xperia XZ2
Oppo представила смартфон F7 с селфи-камерой на 25 МпOppo представила смартфон F7 с селфи-камерой на 25 Мп
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J7 Prime 2Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J7 Prime 2
Samsung представила процессор Exynos 9610Samsung представила процессор Exynos 9610
Meizu представила смартфон Meizu E3 с двойной камеройMeizu представила смартфон Meizu E3 с двойной камерой
Lenovo представила смартфоны Lenovo S5, K5 и K5 PlayLenovo представила смартфоны Lenovo S5, K5 и K5 Play
HTC представила смартфоны Desire 12 и Desire 12+HTC представила смартфоны Desire 12 и Desire 12+
Huawei официально представила смартфон P20 LiteHuawei официально представила смартфон P20 Lite
Huawei представила безрамочный смартфон Nova 2 LiteHuawei представила безрамочный смартфон Nova 2 Lite
Oppo представила безрамочный смартфон R15Oppo представила безрамочный смартфон R15
Последние новости
Подгружаем последние новости