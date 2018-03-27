Acer представила первый планшет на базе Chrome OS

Компания Acer представила первый планшет на базе операционной системе Chrome OS – Chromebook Tab 10. Новинка предназначена для образовательных целей и поддерживает приложения для Android.

Планшет полностью ориентировал на сенсорный ввод, к нему не прилагается клавиатуры. Но он комплектуется стилусом Wacom EMR для рисования и создания рукописных заметок.

Chromebook Tab 10 оснащен 9,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2048?1536 пикселей. Аппаратной основой планшета стал шестиядерный процессор Rockchip OP1 (RK3399). Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 32 ГБ, с возможностью расширения при помощи microSD-карт.

Помимо этого, планшет имеет 5-мегапиксельную основную и 2-мегапиксельную фронтальную камеры, порт USB 3.1 Type-C, 3,5-мм аудио- разъём и стереодинамики. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Время автономной работы достигает 9 часов.