Смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite показались на «живых» снимках

В преддверии скорого анонса китайских флагманских смартфонов Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite в сеть утекли их «живые» фотографии, найденные на просторах китайского же сегмента интернета. Предоставил их регулятор TENAA, тоже китайский, который как раз приступил к их тестированию.

Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite

С точки зрения дизайна Meizu 15 и 15 Plus выглядят совершенно одинаково, различаясь лишь физическими габаритами, а вот 15 Lite выделяется сильнее – у первых двух моделей есть двойная камера сзади, а у него она отсутствует. Все три смартфона имеют идеально симметричный дизайн и металлический корпус, отполированный чуть ли не до зеркального блеска. Троицу представят в апреле этого года, но на вершине китайского Олимпа он пробудут недолго, так как уже в августе на суд общественности выкатят еще более мощную модель Meizu 16.

Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite

Грядущий Meizu 15 получит экран 16:9 с диагональю 5,5 дюйма, батарею 2940 мАч, 4 Гб RAM, 64 Гб ROM и фирменную круговую вспышку. В Meizu 15 Plus окажется экран на 6 дюймов, память нарастят до 6-128 Гб и увеличат батарею до 3430 мАч. Самым бюджетным в серии станет Meizu 15 Lite с одинарной камерой, батареей 3050 мАч и памятью 4-32 гигабайта. Стоимость смартфонов остается неизвестной.

Максим Мишенев, MobileDevice


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