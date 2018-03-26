Oppo представила смартфон F7 с селфи-камерой на 25 Мп

Китайская компания Oppo представила новый смартфон Oppo F7, который придется по душе любителям селфи. Новинка получила безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X.

Oppo F7

Главной особенностью девайса является невероятная 25 Мп фронтальная камера с поддержкой функции Beauty 2.0 на базе искусственного интеллекта для улучшения портретов, а также распознавание лица для разблокировки.

Oppo F7
Oppo F7

Oppo F7 оснащен 6,23-дюймовым дисплеем с разрешением 2280?1080 пикселей и с соотношением сторон 19:9. Экран смартфона занимает 88% лицевой панели. Производительность новинки обеспечивает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 в тандеме с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 64 или 128 ГБ, с возможностью расширения microSD-карт до 256 ГБ.

Помимо этого, Oppo F7 получил 16-мегапиксельную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор емкостью 3400 мАч. Также стоит отметить поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и двух SIM -карт. Размеры Oppo F7 составляют 156?75,3?7,8, а вес – 158 граммов. Работает девайс под управлением ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0.

Oppo F7 доступен в трех цветовых гаммах: черной, красной и серебристой. Стоимость версии с 4+64 ГБ памяти составляет $339, а вариант с 6+128 ГБ обойдется пользователям в $416.


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