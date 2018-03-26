Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium выйдет сразу с Android 9

Компания Sony трудится над новым смартфоном Xperia XZ2 Premium, который станет настоящим флагманом 2018 года, особенно на фоне новых XZ2 и XZ2 Compact. По слухам, в продажу он поступит сразу с прошивкой Android 9, то есть ждать его появления раньше осени этого года точно не стоит.



Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium сможет похвастаться не только самой актуальной операционной системой, но еще и экраном 18:9 с разрешением Ultra HD или 4К на базе матрицы iPS. Если повезет, Sony даже уменьшит толщину его рамок, но, если судить по текущим моделям, вероятность этого стремится к нулю. Смартфону приписывают наличие мощнейшего процессора Qualcomm 645 и 6 Гб оперативной памяти – это, конечно, больше в сравнении с iPhone X, но все же меньше, чем у прощлогоднего OnePlus 5.



Одной из главных особенностей Sony Xperia XZ2 Premium станет его фотокамера, которая получит двойной модуль от самой Sony и чувствительность ISO до 51200 единиц. Возможно, и спереди тоже окажется двойная камера, но это пока что под вопросом. Скорее всего, показ Sony Xperia XZ2 Premium состоится в самом начале сентября этого года на выставке IFA 2018 в Берлине, а ОС Android 9 Google покажет в мае и выпустит в апреле. Стоимость японского флагмана составит в районе 950 долларов США .