Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium выйдет сразу с Android 9

Компания Sony трудится над новым смартфоном Xperia XZ2 Premium, который станет настоящим флагманом 2018 года, особенно на фоне новых XZ2 и XZ2 Compact. По слухам, в продажу он поступит сразу с прошивкой Android 9, то есть ждать его появления раньше осени этого года точно не стоит.

Sony Xperia XZ2 Premium

Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium сможет похвастаться не только самой актуальной операционной системой, но еще и экраном 18:9 с разрешением Ultra HD или 4К на базе матрицы iPS. Если повезет, Sony даже уменьшит толщину его рамок, но, если судить по текущим моделям, вероятность этого стремится к нулю. Смартфону приписывают наличие мощнейшего процессора Qualcomm 645 и 6 Гб оперативной памяти – это, конечно, больше в сравнении с iPhone X, но все же меньше, чем у прощлогоднего OnePlus 5.

Одной из главных особенностей Sony Xperia XZ2 Premium станет его фотокамера, которая получит двойной модуль от самой Sony и чувствительность ISO до 51200 единиц. Возможно, и спереди тоже окажется двойная камера, но это пока что под вопросом. Скорее всего, показ Sony Xperia XZ2 Premium состоится в самом начале сентября этого года на выставке IFA 2018 в Берлине, а ОС Android 9 Google покажет в мае и выпустит в апреле. Стоимость японского флагмана составит в районе 950 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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