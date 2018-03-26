Складной смартфон Samsung Galaxy X в ближайшем будущем не выйдет

Складной смартфон Samsung Galaxy X вот уже почти четыре года существует в виде новостей и слухов в интернете, но он до сих пор так и не был представлен. Да, Samsung показывала различные прототипы, но к реальности они не имеют никакого отношения. Многие аналитики сошлись во мнении, что к релизу этот мобильник не готов, и подготовка займет еще не один год.



По словам сотрудника Qualcomm Салмана Саида, работающего именно с дисплейными технологиями, Samsung Galaxy X если и увидит свет, то не раньше 2020 года, а тол и позже. Специалист отвечает, что в этом или 2019 году наладить массовое производство гибких дисплеев не получится – технологии еще попросту не достигли такого уровня развития. И дело тут не только в самом экране – у Samsung уже есть соответствующие наработки. Проблема кроется в надежности складных смартфонов, подчеркнул Салман Саид.



Опять же, пока неизвестно, как рынок воспримет новые устройства со складными корпусами и гибкими экранами – они могут изменить мир, как Apple iPhone 11 лет назад, а могут уйти в небытие за пару месяцев, как это стало со смартфонами LG Flex и Flex 2. Последние имели изогнутую форму корпуса и в целом были стильными и красивыми, но в продаже они провалились – все хотели традционные сенсорные моноблоки. Примером также может выступать горизонтальная раскладушка ZTE Axon M с двумя экранами и тонкими рамками – анонсированная в конце 2017 года, сейчас она практически никем не вспоминается.