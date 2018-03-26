Смартфон Huawei MateRS Porsche Design все же получит рекордный объем памяти

Уже завтра состоится премьера новых смартфонов Huawei серии Р20, коих ожидается сразу четыре. Впрочем, судя по слухам, будет и пятый смартфон под названием Huawei MateRS Porsche Design, который установит новый рекорд по количеству встроенной памяти.

Huawei MateRS Porsche Design

Существование Huawei MateRS Porsche Design уже подтверждено самими разработчиками, а про емкость его внутреннего накопителя сообщили инсайдеры – она составит целых 512 гигабайтов, и даже у Apple iPhone X емкость ROM в два раза меньше. Прочие характеристики смартфона не разглашаются, но, по всей вероятности, стоить он будет очень дорого, уже хотя бы из-за фразы Porsche Design в названии. Вероятно, это будет одна из флагманских моделей 2018 года с претензией на имиджевость, но узнаем об этом лишь завтра.

И завтра же, к слову, пройдут презентации компаний Xiaomi и Apple – первая представит флагман Mi 7 и дизайнерский смартфон Mi Mix 2S, тогда как Apple продемонстрирует новинки в сегменте планшетов и ноутбуков. Новые смартфоны Huawei будут продаваться по всему миру. Впрочем, реальный интерес представляет только P20 Pro, наделенный новой тройной камерой, которой нет ни у одного смартфона в мире.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекерУмные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекер
Lenovo представила смартфоны Lenovo S5, K5 и K5 PlayLenovo представила смартфоны Lenovo S5, K5 и K5 Play
"Скачать фильм за 10 минут": как узнать, поддерживает ли ваш телефон и SIM-карта 4G?"Скачать фильм за 10 минут": как узнать, поддерживает ли ваш телефон и SIM-карта 4G?
Рендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеруРендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеру
В чем разница между 4G и LTE? И что будет в Украине?
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite показались на «живых» снимкахСмартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite показались на «живых» снимках
Oppo представила смартфон F7 с селфи-камерой на 25 МпOppo представила смартфон F7 с селфи-камерой на 25 Мп
Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium выйдет сразу с Android 9Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium выйдет сразу с Android 9
Складной смартфон Samsung Galaxy X в ближайшем будущем не выйдетСкладной смартфон Samsung Galaxy X в ближайшем будущем не выйдет
Безрамочный смартфон Oppo A1 представлен официальноБезрамочный смартфон Oppo A1 представлен официально
Смартфон Huawei P20 рассекречен на 100%Смартфон Huawei P20 рассекречен на 100%
HTC ограничится выпуском лишь одного флагманского смартфона в 2018 годуHTC ограничится выпуском лишь одного флагманского смартфона в 2018 году
Новые подробности о характеристиках смартфона OnePlus 6Новые подробности о характеристиках смартфона OnePlus 6
Huawei подшутила над Apple и Samsung в рекламе нового флагманаHuawei подшутила над Apple и Samsung в рекламе нового флагмана
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J7 Prime 2Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J7 Prime 2
Последние новости
Подгружаем последние новости