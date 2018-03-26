Смартфон Huawei MateRS Porsche Design все же получит рекордный объем памяти

Уже завтра состоится премьера новых смартфонов Huawei серии Р20, коих ожидается сразу четыре. Впрочем, судя по слухам, будет и пятый смартфон под названием Huawei MateRS Porsche Design, который установит новый рекорд по количеству встроенной памяти.



Существование Huawei MateRS Porsche Design уже подтверждено самими разработчиками, а про емкость его внутреннего накопителя сообщили инсайдеры – она составит целых 512 гигабайтов, и даже у Apple iPhone X емкость ROM в два раза меньше. Прочие характеристики смартфона не разглашаются, но, по всей вероятности, стоить он будет очень дорого, уже хотя бы из-за фразы Porsche Design в названии. Вероятно, это будет одна из флагманских моделей 2018 года с претензией на имиджевость, но узнаем об этом лишь завтра.



И завтра же, к слову, пройдут презентации компаний Xiaomi и Apple – первая представит флагман Mi 7 и дизайнерский смартфон Mi Mix 2S, тогда как Apple продемонстрирует новинки в сегменте планшетов и ноутбуков. Новые смартфоны Huawei будут продаваться по всему миру. Впрочем, реальный интерес представляет только P20 Pro, наделенный новой тройной камерой, которой нет ни у одного смартфона в мире.