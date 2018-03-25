Часы MyKronoz ZeTime собрали $8 миллионов на краудфайндинге

Швейцарская компания MyKronoz в марте прошлого года запустила сбор средств на производство умных гибридных часов ZeTime на Кикстартере, и проект увенчался успехом. Чуть позже прошли аналогичные кампании на других площадках такого рода, и менее чем за год на выпуск этих часов было собрано более 8 миллионов долларов.

MyKronoz ZeTime

Успех предприятия подтолкнул MyKronoz к ускорению разработки ZeTime и приближению даты их релиза, и сегодня их уже можно купить на Амазоне и в ряде других магазинов. Гибридными эти часы являются потому, что здесь аналоговые стрелки объединены с современным сенсорным экраном круглой формы, что позволяет видеть время без включения дисплея. В таком режиме устройство проработает на одном заряде в течение целого месяца.

Корпус MyKronoz ZeTime имеет толщину 12 миллиметров и может похвастаться защитой от воды IP68, плюс сам он выполнен из нержавеющей стали. Экран здесь имеет диаметр 1,05 или 1,22 дюйма в зависимости от выбранной модели, но разрешение всегда одно – 240х240 пикселей. Со смартфоном MyKronoz ZeTime соединяются по Bluetooth 4.1, и внутри них есть батарейка на 200 мАч. Поддерживаются устройства на Android 4.3 или iOS 8 и новее. Цена вопроса – 200 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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