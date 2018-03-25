Смартфон Huawei P20 рассекречен на 100%

Как и ожидалось, многочисленные утечки информации о смартфоне Huawei P20 привели к тому, что уже за пару дней до его анонса он оказался полностью рассекреченным. Все его спецификации, а также пресс-рендеры и даже цена уже слиты в сеть, и презентацию, которая пройдет 27 марта, теперь можно не смотреть.

Грядущий флагман Huawei P20 весит 165 граммов при толщине менее 8 миллиметров, и его арсенал включает прошивку Android 8.1 Oreo уже из коробки с оболочкой EMUI 8, экран на 5,8 дюйма с новым соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+, а также мощный процессор Kirin 970 вместе с 4 Гб оперативной памяти – версии на 6 Гб не будет. Таким образом, Huawei P20 – это конкурент Samsung S9, хотя у последнего нет двойной камеры, тогда как фронталка в Р20 снимает в формате 24 Мп, а основная камера состоит из матриц на 20 и 12 Мп.

Китайский флагман имеет защиту от воды IP67 и память на 128 гигабайтов, а емкость его батареи составляет 3400 мАч, причем АКБ можно заряжать по USB-C в ускоренном режиме. Стоить новый Huawei P20 будет 670 евро на территории Европы, и вместе с ним в Париже представят середнячок Р20 Lite и Р20 Pro – последний получит новую тройную камеру и ряд других аппаратных плюшек, но его цена приблизится к 900 евро.

Максим Мишенев, MobileDevice


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