HTC ограничится выпуском лишь одного флагманского смартфона в 2018 году

Компания HTC решила взять пример с Apple образца 2011 года и перейти к выпуску лишь одного флагманского смартфона в год. В частности, в 2018 году она намерена представить лишь один топовый мобильник, известный под названием U12+.

HTC

Ранее полагалось, что компанию HTC U12+ составит его уменьшенная версия U12 с не менее продвинутой начинкой, но в итоге от нее отказались, но в то же время было решено представить в скором будущем аппарат U12 Life. Это уже не флагман – мобильник упростят настолько сильно, что он будет относиться к среднему классу, как сообшают инсайдеры.

Несмотря на то, что HTC U12+ пока еще не анонсирован, его характеристики уже рассекречены. Прибытие нового тайваньского флагмана ожидается во втором квартале этого года, то есть до конца июня, и он сможет порадовать защитой от воды IP68, распознаванием лиц и фирменной фишкой Edge Sense 2.0 – чувствительными к нажатиям боковыми рамками. О стоимости HTC U12+ на данный момент ничего неизвестно, но предыдущая модель U11+, имея массу достоинств, стоит дороже многих конкурентов. Характеристики HTC U12+ приведены ниже.

- экран 6 дюймов, IPS, Quad HD;

- процессор Qualcomm 845;

- память 4 или 6 Гб RAM, 64-128 Гб ОЗУ;

- камеры 8 Мп спереди, 12+16 Мп сзади;

- батарея 3420 мАч;

- прошивка Android 8 Oreo, Sense 10.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Умные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекерУмные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекер
Создан прибор GrayKey для взлома Apple iPhoneСоздан прибор GrayKey для взлома Apple iPhone
Рендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеруРендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеру
В чем разница между 4G и LTE? И что будет в Украине?
Xiaomi Mi MIX 2S появился на официальных изображенияхXiaomi Mi MIX 2S появился на официальных изображениях
Блок рекламы


Похожие новости
Новые подробности о характеристиках смартфона OnePlus 6Новые подробности о характеристиках смартфона OnePlus 6
Емкость батареи смартфона ZTE Nubia V18 увеличили до 4000 мАчЕмкость батареи смартфона ZTE Nubia V18 увеличили до 4000 мАч
Владельцы Galaxy S9 жалуются на проблемный экран смартфонаВладельцы Galaxy S9 жалуются на проблемный экран смартфона
Lenovo анонсировала конкурента Redmi Note 5 Pro в лице смартфона S5Lenovo анонсировала конкурента Redmi Note 5 Pro в лице смартфона S5
Xiaomi анонсировала еще одну версию смартфона Redmi Note 5 ProXiaomi анонсировала еще одну версию смартфона Redmi Note 5 Pro
Microsoft запатентовала динамик в экране смартфонаMicrosoft запатентовала динамик в экране смартфона
Google отчитался о результатах работы над безопасностью Android в 2017 годуGoogle отчитался о результатах работы над безопасностью Android в 2017 году
Meizu заранее снизит стоимость смартфона E3Meizu заранее снизит стоимость смартфона E3
Найдена информация о начинке смартфона Vivo V9Найдена информация о начинке смартфона Vivo V9
Назначена дата проведения конференции WWDC 2018Назначена дата проведения конференции WWDC 2018
Последние новости
Подгружаем последние новости