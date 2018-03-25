HTC ограничится выпуском лишь одного флагманского смартфона в 2018 году

Компания HTC решила взять пример с Apple образца 2011 года и перейти к выпуску лишь одного флагманского смартфона в год. В частности, в 2018 году она намерена представить лишь один топовый мобильник, известный под названием U12+.



Ранее полагалось, что компанию HTC U12+ составит его уменьшенная версия U12 с не менее продвинутой начинкой, но в итоге от нее отказались, но в то же время было решено представить в скором будущем аппарат U12 Life. Это уже не флагман – мобильник упростят настолько сильно, что он будет относиться к среднему классу, как сообшают инсайдеры.



Несмотря на то, что HTC U12+ пока еще не анонсирован, его характеристики уже рассекречены. Прибытие нового тайваньского флагмана ожидается во втором квартале этого года, то есть до конца июня, и он сможет порадовать защитой от воды IP68, распознаванием лиц и фирменной фишкой Edge Sense 2.0 – чувствительными к нажатиям боковыми рамками. О стоимости HTC U12+ на данный момент ничего неизвестно, но предыдущая модель U11+, имея массу достоинств, стоит дороже многих конкурентов. Характеристики HTC U12+ приведены ниже.

- экран 6 дюймов, IPS, Quad HD;

- процессор Qualcomm 845;

- память 4 или 6 Гб RAM, 64-128 Гб ОЗУ;

- камеры 8 Мп спереди, 12+16 Мп сзади;

- батарея 3420 мАч;

- прошивка Android 8 Oreo, Sense 10.