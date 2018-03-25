Новые подробности о характеристиках смартфона OnePlus 6

Флагманский смартфон OnePlus 6 стал часто всплывать в новостях, что говорит о приближающемся его анонсе. Сегодня в сети появились новые данные о его характеристиках, и предоставили их, как сообщается, инсайдеры.



Если сведения верны, то в оснащение смартфона войдет новейший процессор Qualcomm 845 с восемью ядрами и встроенной видеокартой Adreno 630. Аналогов у него особо нет, разве что к таковым можно причислить не менее новый Samsung 9810, установленный во флагманы S9 и S9+. Помимо процессора, у OnePlus 6 есть 6 или 8 Гб оперативной памяти, а его экран по сравнению с моделью 5Т подрос с 6 до 6,2 дюйма и увеличил разрешение с Full HD+ на Quad HD+.



Вместе с этим в состав OnePlus 6 вошли фотокамеры на 16+20 Мп сзади и 20 Мп спереди и встроенная память на 64, 128 или 256 гигабайтов. Отметим, что экран построен на матрице Optic AMOLED, а камеры смартфону предоставила компания Sony. Все перечисленное оборудование умещено в корпусе толщиной 7,5 мм и запитано от батареи на 3450 мАч, и все вместе это весит 175 граммов. Прибытие OnePlus 6 ожидается в июне этого года в комплекте с ОС Android 8.1 Oreo и прошивкой Oxygen OS.