Sharp сделала ставку на экраны IGZO и OLED

Пока Apple экспериментирует с экранами microLED, а Samsung создает гибкие панели, которые никто толком не видел, японская Sharp переосмысливает собственный бизнес по производству дисплеев. Как стало известно, теперь большую часть своих мощностей она отдаст под выпуск экранов IGZO и OLED.



При этом расширение производства Sharp не планирует: наращивая объемы выпуска IGZO и OLED, она сокращает выпуск панелей а-Si и LTPS, на что есть сразу несколько причин. Во-первых, экраны IGZO и OLED пользуются спросом на рынке, так что их производство является выгодным для Sharp; во-вторых, панели а-Si и LTPS уже не отвечают современным требованиям, в частности, к качеству отображения картинки и к энергоэффективности, так что спрос на них закономерно сокращается.



Сокращение выпуска экранов LTPS и а-SI составит под 30% уже до конца первой половины текущего года, и Sharp намерена производить экраны IGZO и OLED не только для смартфонов, но также для планшетов и даже телевизоров. Своих клиентов она не называет, но намерение переориентировать работу заводов говорит о том, что их немало. Кроме того, ее панели IGZO все чаще применяются в игровых ноутбуках.