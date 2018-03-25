Huawei подшутила над Apple и Samsung в рекламе нового флагмана

За считанные дни до презентации нового флагманского смартфона Huawei P20 напротив официальных магазинов Apple и Samsung в крупных городах Великобритании появились грузовики с надписями «Потерпи. Подожди» и намеками на искусственный интеллект, а также большое количество рекламных надписей Huawei на дорожках, – информирует ресурс GSMArena.

Apple и Samsung реклама

Напомним, презентация новой флагманской линейки, состоящей из смартфонов Huawei P20 и P20 Pro, пройдет 27 марта в Париже. Главной особенностью линейки станет «козырек» в стиле iPhone X и вертикальный модуль двойной камеры.

Apple и Samsung реклама
Apple и Samsung реклама
Apple и Samsung реклама
Apple и Samsung реклама

Флагманский смартфон Huawei P20 Pro будет оснащен тройной камерой, основной модуль которой будет иметь разрешение 40 Мп, второй – 8 Мп и будет использоваться для создания 3-х кратного оптического зума и 5-ти кратного при использовании двух модулей одновременно, а третий модуль предназначен для работы в черно-белом цвете для создания эффекта размытия заднего фона.


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