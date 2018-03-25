Huawei подшутила над Apple и Samsung в рекламе нового флагмана

За считанные дни до презентации нового флагманского смартфона Huawei P20 напротив официальных магазинов Apple и Samsung в крупных городах Великобритании появились грузовики с надписями «Потерпи. Подожди» и намеками на искусственный интеллект, а также большое количество рекламных надписей Huawei на дорожках, – информирует ресурс GSMArena.

Напомним, презентация новой флагманской линейки, состоящей из смартфонов Huawei P20 и P20 Pro, пройдет 27 марта в Париже. Главной особенностью линейки станет «козырек» в стиле iPhone X и вертикальный модуль двойной камеры.