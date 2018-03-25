Samsung Galaxy Note 9 дебютирует в начале августа

Samsung представит грядущий флагманский фаблет Galaxy Note 9 уже в начале августа, на что указывают опубликованные в сети файлы прошивки для новинки.

Galaxy Note8

Galaxy Note 9 под кодовым названием Crown получит 6,3-дюймовый дисплей Infinity Display 2.0 с матрицей S-AMOLED и соотношением сторон 18,5:9. Новинка может стать первым смартфоном южнокорейской компании со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Аппаратной платформой в зависимости от региона выступят чипсеты Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. Объем ОЗУ, как и у предшественника, составит 6 ГБ, а ПЗУ – 64 ГБ, 129 или 256 ГБ.


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