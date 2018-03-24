Apple может выпустить складной iPhone уже в конце десятилетия

Компании Apple приписывают интерес к складным смартфонам, история которых началась несколько лет назад с анонса первого гибкого дисплея от Samsung. Правда, пока что не было представлено ни одного серийного образца таких мобильников, но Apple может стать первой – по слухам, ее складной iPhone увидит свет в 2020 году.

iPhone

На данный момент сложно представить, как отреагирует рынок на появление такого рода устройств – все-таки складной смартфон удобен лишь при транспортировке, но открывать его по нескольку раз в день для просмотра сообщений или набора номера хочет далеко не каждый. Кроме того, все помнят, как часто приходилось ремонтировать шлейфы в раскладушках начала века, и едва ли за эти годы они стали надежнее. Надежность самих складных экранов тоже вызsdftn вопросы - пока неизвестно, сколько циклов открытия/закрытия они смогут выдержать.

Вероятно, именно по этим причинам складные смартфоны до сих пор отсутствуют в массовом производстве, но Apple все же может попытать счастье – оригинальный iPhone в свое время изменил рынок мобильных устройств на многие годы. Напомним, что Apple приступила к разработке собственных экранов microLED, наделенных массой преимуществ перед OLED – они как минимум не выгорают. Вероятно, именно такая панель станет частью складного iPhone, если он когда-нибудь выйдет.

Максим Мишенев, MobileDevice


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