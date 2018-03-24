Apple представит новый дешевый iPad

В прошлом году компания Apple без лишнего шума выкатила iPad 2017 – самый доступный планшетный компьютер из всей линейки Айпадов. В этом году она может повторить этот эксперимент, в чем не сомневаются ни аналитики, ни тем более инсайдеры.

Как известно, в грядущий вторник, 27 марта, состоятся презентации компаний Xiaomi и Huawei , где те покажут свои новейшие топовые смартфоны. В этот же день Apple проведет собственное мероприятие, где, предположительно, и будет показан новый планшет. Напомним, что цена на iPad 2017 начинается с 330 долларов США за версию на 32 гигабайта, а iPad 2018, или как он будет называться, может оказаться еще дешевле – по мнению ряда экспертов, его стоимость может снизиться и вовсе до 260 долларов.



Спецификации компьютера пока засекречены, однако нетрудно догадаться, что ничего интересного за такие деньги нас точно не ждет. Удивительно, но Apple , похоже, собирается укрепиться в бюджетном (по ее меркам) сегменте – помимо дешевого iPad , она также готовит новую версию MacBook Air, который не обновлялся несколько лет. Его цена не превысит 1000 долларов США . Кроме того, желание выпустить дешевый Айпад может быть продиктовано тем, что рынок планшетов по всему миру сокращается, и уже никто не хочет тратить большие деньги на эти устройства, когда есть намного более удобные смартфоны и ноутбуки.