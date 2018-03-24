Apple представит новый дешевый iPad

В прошлом году компания Apple без лишнего шума выкатила iPad 2017 – самый доступный планшетный компьютер из всей линейки Айпадов. В этом году она может повторить этот эксперимент, в чем не сомневаются ни аналитики, ни тем более инсайдеры.

iPad

Как известно, в грядущий вторник, 27 марта, состоятся презентации компаний Xiaomi и Huawei, где те покажут свои новейшие топовые смартфоны. В этот же день Apple проведет собственное мероприятие, где, предположительно, и будет показан новый планшет. Напомним, что цена на iPad 2017 начинается с 330 долларов США за версию на 32 гигабайта, а iPad 2018, или как он будет называться, может оказаться еще дешевле – по мнению ряда экспертов, его стоимость может снизиться и вовсе до 260 долларов.

Спецификации компьютера пока засекречены, однако нетрудно догадаться, что ничего интересного за такие деньги нас точно не ждет. Удивительно, но Apple, похоже, собирается укрепиться в бюджетном (по ее меркам) сегменте – помимо дешевого iPad, она также готовит новую версию MacBook Air, который не обновлялся несколько лет. Его цена не превысит 1000 долларов США. Кроме того, желание выпустить дешевый Айпад может быть продиктовано тем, что рынок планшетов по всему миру сокращается, и уже никто не хочет тратить большие деньги на эти устройства, когда есть намного более удобные смартфоны и ноутбуки.

Максим Мишенев, MobileDevice


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