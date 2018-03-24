Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J7 Prime 2

В индийском интернет-магазине Samsung появилась запись о новом смартфоне Galaxy J7. Телефон представляет собой обновленную версию Galaxy J7 Prime с некоторыми изменениями в конструкции.

Samsung Galaxy J7 Prime 2

Samsung Galaxy J7 Prime 2 получил металлический корпус, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Под экраном находятся сенсорные клавиши и кнопка «Домой» со сканером отпечатков пальцев.

Аппаратной основой новинки стал восьмиядерный процессор Exynos 7870 с максимальной частотой 1,6 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 32 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ.

Galaxy J7 Prime 2

Помимо этого, Galaxy J7 Prime 2 обладает 13-мегапиксельной основной и 13-мегапиксельной фронтальной камерами. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч. Размеры телефона достигают 151,7?75?8 мм, а вес – 170 граммов. Работает девайс под управлением ОС Android 7 Nougat.

В настоящее время упоминается только Samsung Galaxy J7 Prime 2 в черном цвете, но также будет доступна и версия цвета Champagne Gold. Стоимость новинки составляет €175 или $215.


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