В чем разница между 4G и LTE? И что будет в Украине?

#1. Что такое 4G? 4G — это четвертое поколение мобильной связи. Формальной датой появления 4G стал 2008 год, когда Международный союз электросвязи установил для него стандарты. Согласно этим стандартам, скорость связи для движущихся объектов (смартфоны, планшеты) должна составлять не менее 100 Мбит/с, а для статических (точки доступа) — не меньше 1 Гбит/с, пишут AIN.UA . В 2008 году эти показатели были недосягаемыми для телеком-компаний. Стандарты 4G стали условной целью, точкой в будущем, куда должны были стремиться технологии.

#2. Что такое LTE ? В течение последующих нескольких лет компании работали над тем, чтобы приблизиться к этим скоростям. Так появился LTE (Long Term Evolution — «долгосрочная эволюция») — новый стандарт связи, который изначально позиционировался как улучшенный 3G. Впрочем, Международный союз электросвязи решил, что стандарт LTE можно обозначать как 4G, если он предлагает существенные улучшения по сравнению с прошлым поколением связи. Компании тут же стали рекламировать свою связь как 4G LTE , используя маркетинговую уловку, которая позволяла им говорить о «новом поколении», так и не достигнув его стандартов. Если перефразировать, представьте, что Илон Маск объявил о высадке на Марсе, хотя на самом деле лишь приблизился к нему на более продвинутом космическом корабле. Поэтому LTE — это на деле лишь улучшенный 3G. Этот стандарт отвечает только некоторым требованиям 4G, поэтому не может называться связью четвертого поколения.

#3. Есть еще LTE-A Стандарт, который действительно можно считать настоящим 4G называется LTE Advanced (LTE-A). В 2012 году это официально признал тот же Международный союз электросвязи. LTE Advanced отвечает всем требованием 4G, в частности, соответствует показателям по скорости. Впрочем, важно отметить, что связь в устройствах, подключенных к LTE-A может лишь теоретически достигать требуемые 100 Мбит/с и 1 Гбит/с. По словам телеком-эксперта Романа Химича, такие скорости смартфон с LTE-A может достигать лишь в лабораторных условиях. «В реальности канальный ресурс делится между множеством абонентов, поэтому фактические скорости передачи данных совсем-совсем иные» — отмечает Химич. Но это не отменяет того факта, что LTE-A формально выступает стандартом четвертого поколения. Различий между LTE и LTE Advanced немного — куда меньше, чем между ними и 3G. Главная особенность «продвинутого» LTE — агрегация несущих частот, то есть использование нескольких частот одновременно. Это позволяет, в частности, увеличить скорость передачи данных.