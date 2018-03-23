Предварительные характеристики OnePlus 6

В сети появилось изображение с перечнем предварительных характеристик готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 6.

Грядущая новинка получит 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2280?1080 пикселей. Аппаратной основой устройства станет процессор Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,7 ГГц. На изображении описана базовая модель OnePlus 6 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного флеш-накопителя. Также будет доступна версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.

Помимо этого, OnePlus 6 оснастят двойной основной камерой с модулями 20 Мп + 16 Мп с апертурой f/1.7 на обеих объективах, и 20-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/1.7. Емкость аккумулятора составит 3450 мАч. Работать смартфон будет под управлением ОС Android 8.1 и, скорее всего, с прошивкой Oxygen OS.

Официальный дебют OnePlus 6 должен состояться уже в ближайшее время. Стоимость новинки с 8 ГБ + 256 ГБ составит $ 749.