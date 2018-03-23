Смартфон OnePlus 6 показался на качественных рендерах

В сеть уплыли новые рендеры пока еще не анонсированного смартфона OnePlus 6, очередного убийцы флагманов 2018 года. Качество изображений выше всяких похвал, но смущает лишь наличие моноброви, которая здесь, нельзя не отметить, все же меньше в сравнении с оной в Apple iPhone X.



Судя по изображениям, нас ожидает смартфон OnePlus 6 с закругленной стеклянной панелью сзади, что сделает необходимостью покупку чехла, да попрочнее. Смартфон выделяется вертикальным расположением основной двойной камеры, опять же в стиле десятого Айфона, а сканер отпечатков пальцев у него находится в экране, а не сзади, вопреки слухам. Стекло на тыльной части корпуса – это намек на беспроводную зарядку, которая стала трендом 2018 года, а спереди в верхней части экрана есть небольшой вырез под две камеры и разговорный динамик.

