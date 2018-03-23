Смартфон OnePlus 6 показался на качественных рендерах

В сеть уплыли новые рендеры пока еще не анонсированного смартфона OnePlus 6, очередного убийцы флагманов 2018 года. Качество изображений выше всяких похвал, но смущает лишь наличие моноброви, которая здесь, нельзя не отметить, все же меньше в сравнении с оной в Apple iPhone X.

OnePlus 6

Судя по изображениям, нас ожидает смартфон OnePlus 6 с закругленной стеклянной панелью сзади, что сделает необходимостью покупку чехла, да попрочнее. Смартфон выделяется вертикальным расположением основной двойной камеры, опять же в стиле десятого Айфона, а сканер отпечатков пальцев у него находится в экране, а не сзади, вопреки слухам. Стекло на тыльной части корпуса – это намек на беспроводную зарядку, которая стала трендом 2018 года, а спереди в верхней части экрана есть небольшой вырез под две камеры и разговорный динамик.

OnePlus 6

Сам экран в OnePlus 6 представлен панелью Optic AMOLED с диагональю 6,3 дюйма, новым соотношением сторон 19:9 и высоким разрешением Full HD+ или 2280х1080 точек, которое в итоге могут заменить на более современное Quad HD+. Основу флагмана составят процессор Qualcomm 845, 6 или 8 Гб ОЗУ, от 64 до 256 Гб постоянной памяти и ОС Android 8. Oreo с надстройкой Oxygen OS. В продажу OnePlus 6 поступит летом этого года по цен не дороже $750 за топовую модификацию 8-256 Гб.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекерУмные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекер
Рендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеруРендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеру
Объектив Google теперь доступен на iOSОбъектив Google теперь доступен на iOS
Смартфон Huawei P20 Lite вживую: новый флагман уже представлен и распакованСмартфон Huawei P20 Lite вживую: новый флагман уже представлен и распакован
"Скачать фильм за 10 минут": как узнать, поддерживает ли ваш телефон и SIM-карта 4G?"Скачать фильм за 10 минут": как узнать, поддерживает ли ваш телефон и SIM-карта 4G?
Блок рекламы


Похожие новости
Предварительные характеристики OnePlus 6Предварительные характеристики OnePlus 6
Емкость батареи смартфона ZTE Nubia V18 увеличили до 4000 мАчЕмкость батареи смартфона ZTE Nubia V18 увеличили до 4000 мАч
В смартфон Vivo V9 встроили мощную селфи-камеруВ смартфон Vivo V9 встроили мощную селфи-камеру
Смартфон BlackBerry Ghost Pro впервые показали на рендереСмартфон BlackBerry Ghost Pro впервые показали на рендере
Oppo A1 – новый смартфон начального уровняOppo A1 – новый смартфон начального уровня
Смартфон ZTE Nubia V18 представлен официальноСмартфон ZTE Nubia V18 представлен официально
Смартфон Meizu E3 представлен во всей красеСмартфон Meizu E3 представлен во всей красе
Владельцы Galaxy S9 жалуются на проблемный экран смартфонаВладельцы Galaxy S9 жалуются на проблемный экран смартфона
ZTE выпустит смартфон Nubia Z19 с дизайном от Essential PhoneZTE выпустит смартфон Nubia Z19 с дизайном от Essential Phone
Meizu представила смартфон Meizu E3 с двойной камеройMeizu представила смартфон Meizu E3 с двойной камерой
Последние новости
Подгружаем последние новости