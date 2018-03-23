Емкость батареи смартфона ZTE Nubia V18 увеличили до 4000 мАч

Компания ZTE разработала новый смартфон Nubia V18, оснащенный мощной батареей и представленный несколько часов назад. Аппарат выполнен в современном безрамочном дизайне и поступит в продажу уже на следующей неделе.

ZTE Nubia V18

Релиз ZTE Nubia V18 запланирован на 29 марта этого года в Китае, и приобрести его можно будет по цене в районе 205 долларов США, с учетом актуального курса валют. Стоимость включает в себя в первую очередь немаленькую батарею на 4000 мАч, которая в паре с очень экономичным процессором Qualcomm 625 на восемь ядер обеспечит аппарату отличную автономность – на пару дней заряда точно хватит. Мобильник собран в цельнометаллическом корпусе толщиной менее 8 миллиметров и весит в районе 170 граммов, а его экран на лицевой панели располагает диагональю 6 дюймов и высоким разрешением Full HD+. По соседству с ним находится фронтальная камера на 8 Мп, тогда как основной модуль получил разрешение 13 мегапикселей.

В ZTE Nubia V18 есть сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, поддержка двух SIM-карт и VoLTE, модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n, 4 Гб оперативной памяти, накопитель на 64 гигабайта, слот под карты microSD еще на 128 Гб и прошивка Nubia UI 5.1, поставленная поверх ОС Android 7.1 от Google. Получит ли ZTE Nubia V18 апдейт до Android 8 Oreo, пока не сообщается.

Максим Мишенев, MobileDevice


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