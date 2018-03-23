Oppo A1 – новый смартфон начального уровня

Компания Oppo анонсировала новый смартфон A1, совсем недавно засветившийся на сайте китайского регулятора TENAA. Мобильник относится к бюджетному сегменту, и до его релиза в Китае остается около недели – в продажу он поступит уже 1 апреля.



Стоит новый Oppo A1 порядка 180 евро, что не так уж и мало для смартфона начального уровня, но таковым он является лишь на бумаге – на деле у него есть 64 Гб постоянной памяти, ОЗУ объемом 4 гигабайта и большой экран 18:9 с диагональю 5,7 дюйма и разрешением Full HD+. Производитель не уточняет модель процессора, но это некий чип с частотой 1,8 ГГц на восьми ядрах со встроенным модулем LTE .



В новом Oppo A1 есть батарея 3180 мАч с поддержкой быстрой зарядки, фотокамеры на 8 Мп спереди и 13 Мп сзади, ОС Android 7.1 от Google и стандартные модули беспроводной связи. Бюджетность в Oppo A1 выдает отсутствие сканера отпечатков пальцев и двойной основной фотокамеры, но зато он умеет узнавать своего владельца по лицу при помощи фронтальной камеры. Материал, из которого изготовлен корпус смартфона, не уточняется, но, по слухам, это пластик белого, красного и синего цветов – черного оттенка для этого мобильника не будет. Стоит Oppo A1 около 180 евро.