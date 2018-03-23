Смартфон ZTE Nubia V18 представлен официально

Китайская компания ZTE анонсировала свой новый смартфон Nubia V18. Новинка обладает вытянутым безрамочным экраном, металлическим корпусом, сканером отпечатков пальцев на задней панели и емким аккумулятором.

ZTE Nubia V18

ZTE Nubia V18 получил 6,01-дюймовый дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей, 13-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры. В качестве аппаратной основы используется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 128 ГБ. Емкость аккумулятора равняется 4000 мАч.

ZTE Nubia V18
ZTE Nubia V18
ZTE Nubia V18
ZTE Nubia V18
ZTE Nubia V18
ZTE Nubia V18

Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Размеры смартфона составляют 158,7?75,5?7,75 мм, а вес – 170 граммов. Работает девайс под управлением ОС Android Nougat, но для китайского рынка он будет идти с надстройкой Nubia UI 5.1.

В Китае ZTE Nubia V18 будет продаваться с 29 марта. Стоимость новинки составляет 1300 юаней (около $205). Когда аппарат выйдет на международный рынок пока неизвестно.


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