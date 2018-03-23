Смартфон ZTE Nubia V18 представлен официально

Китайская компания ZTE анонсировала свой новый смартфон Nubia V18. Новинка обладает вытянутым безрамочным экраном, металлическим корпусом, сканером отпечатков пальцев на задней панели и емким аккумулятором.

ZTE Nubia V18 получил 6,01-дюймовый дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей, 13-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры. В качестве аппаратной основы используется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 128 ГБ. Емкость аккумулятора равняется 4000 мАч.

Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Размеры смартфона составляют 158,7?75,5?7,75 мм, а вес – 170 граммов. Работает девайс под управлением ОС Android Nougat, но для китайского рынка он будет идти с надстройкой Nubia UI 5.1.