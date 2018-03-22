Смартфон Meizu E3 представлен во всей красе

Компания Meizu провела презентацию своего нового смартфона E3, на которой подтвердила почти все последние слухи о нем, кроме одного – ОС Android 8 Oreo и новую версию прошивки Flyme OS он все же не получил.



На момент анонса новый Meizu E3 работает на базе Anroid 7.1.1 и поставляется с оболочкой Flyme OS 6.3, но, вероятно, апдейт выйдет в ближайшем будущем. Экран смартфона – это панель IPS с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD, и поверх нее установлено стекло 2,5D для визуального уменьшения толщины боковых рамок. По официальным данным, дисплей охватывает 83% цветового пространства NTSC.



Стоимость смартфона Meizu E3 стартует от 280 долларов США за версию с 64 Гб постоянной памяти, а если нужно 128 Гб ROM, то придется заплатить уже 315 долларов США . Обе версии мобильника весят 160 граммов при толщине 8 миллиметров вместе с батареей на 3360 мАч и продаются в черном, синем и золотом оттенках корпуса, и в их состав входят 6 Гб RAM, процессор Qualcomm 636 на восемь ядер по 1,8 ГГц с видеокартой Adreno 509, а также три фотокамеры от Sony – фронтальная 8 Мп и двойная 12+20 Мп с диафрагмами f/1,9 и f/2,6 соответственно. Также в ассортименте Meizu E3 есть два слота под SIM-карты, слот microSD, модем LTE , быстрая зарядка по USB-C и модули Wi-Fi 802.11ac (два диапазона) и Bluetooth 5.