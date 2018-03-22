Samsung увеличит количество камер в Note 9 до трех

В сеть попал неофициальный рендер смартфона Samsung Note 9, показ которого запланирован на август этого года, но вполне может быть перенесен на более раннюю дату. Спереди у него нет ничего необычного, а вот сзади сразу бросается в глаза новый модуль камеры.

Samsung Note 9

Как видно, основная камера в Samsung Note 9 тройная, как в новом, но пока еще не анонсированном флагманском смартфоне Huawei P20 Plus из Китая. Все три модуля размещены вертикально, а сканера отпечатков пальцев здесь нет – его, по мнению автора рендера, встроят непосредственно в сенсорный экран. Рамки этого самого экрана стали заметно тоньше, то есть количество ложных касаний определенно вырастет.

В остальном отличий во внешности у Samsung Note 9 от текущего флагмана S9+ не наблюдается, хотя можно отметить наличие стилуса, характерное для всех последних Ноутов. Много вопросов вызывают полоски светодиодов по бокам от камер – они выглядят слишком по-китайски, и вряд ли в серийном Samsung Note 9 будет именно такая конструкция вспышки – даже Meizu придумала намного более компактное решение из 10 светодиодов. К характеристика Note 9 относятся экран на 6,3 дюйма Super AMOLED Quad HD+, 6 или 8 Гб оперативной памяти, до 256 Гб ROM и процессор Qualcomm 845.

Максим Мишенев, MobileDevice


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