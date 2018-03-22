Владельцы Galaxy S9 жалуются на проблемный экран смартфона

На сайте Reddit стали появляться жалобы многих владельцев Samsung Glaxy S9 и S9+ на мертвые зоны на экране. Проблеме в большей степени подвержены Galaxy S9+, но имеются случаи и с Galaxy S9.

Galaxy S9

Нет определенной области экрана, которая не работает. Пользователи сообщают о мертвых зонах в разных областях, некоторые в верхней части, некоторые – в нижней. Но все случаи имеют одну общую черту: потерю функциональности аппарата.

Проблема, предположительно, является аппаратной. После отката к заводским настройкам она не пропадает, хотя одному из владельцев злополучного девайса помог сброс до заводских настроек.

Компания Samsung пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию. При попытке вернуть проблемный аппарат по гарантии некоторые пользователи столкнулись со сложностями, если смартфон был куплен по программе trade-in.


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