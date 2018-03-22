ZTE выпустит смартфон Nubia Z19 с дизайном от Essential Phone

Компания ZTE работает над новым флагманским смартфоном Nubia Z19, релиз которого ожидается в этом году. Его параметры уже известны, а сегодня в сеть выложили «живое» фото его прототипа, и на этот раз обошлось без яблочной моноброви.



С другой стороны, ZTE не смогла удержаться от копирования чужих идей – не зря же она именно китайская компания. Судя по фото, новый Nubia Z19 будет очень похож на смартфон Essential Phone от создателя Андроида. Это проявится в первую очередь в особом вырезе в экране – незначительном, лишь под камеру, что в итоге почти не повлияет на удобство пользования смартфоном в режиме просмотра видео.



Согласно ранее предоставленным данным, в распоряжении Nubia Z19 окажутся процессор Qualcomm 845, 6 Гб оперативной памяти и накопитель на 64 гигабайта минимум, и все это дополнят ОС Android 8.1 Oreo, пока еще самой современной. Сканера пальцев в экране нового флагмана ZTE не будет, равно как и новомодной тройной камерой, которую весь мир скоро увидит в новом флагмане Huawei P20 Plus. На тыльной панели Nubia Z19 разместился двойной модуль, и здесь же присутствует дактилоскоп. Дата анонса и цена смартфона не сообщаются.