Операторы рассказали о доходах за год. Больше всех заработал «Киевстар»

Украинская телеком-тройка («Киевстар», Vodafone, lifecell) отчиталась о доходах за 2017 год, на это обратило внимание издание Лига.net. Совокупный годовой доход операторов составил 33,3 млрд грн:, пишут AIN.UA

  • «Киевстар» — 16,5 млрд грн (+10%);
  • Vodafone — 11,9 млрд грн (+7%);
  • lifecell — 4,8 млрд грн (+1%).

Лучшие показатели у «Киевстар», оператор также обеспечил себе приток новых абонентов. За год их количество увеличилось на 400 000, до 26,5 млн. Vodafone за год потерял 100 000 клиентов, его абонентская база составила 10,8 млн человек. lifecell за 2017 год лишился 1,2 млн пользователей, сократив базу до 8 млн абонентов. Оператор объясняет это трендом на отказ от второй SIM-карты.

Необычная перестановка по итогам четвертого квартала 2017-го произошла в рейтинге по ARPU (средний чек с абонента):

  • lifecell — 52 грн (+13%);
  • Vodafone — 51 грн (+13%);
  • «Киевстар» — 49 грн (+9%).

Повысить ARPU для lifecell помогло закрытие ряда старых более дешевых тарифов. Например, в феврале прекратил работу «3G+ Свобода». По условиям новых предложений его абоненты стали платить в среднем на 15 грн больше. Также состоялось закрытие сверхбюджетного плана «Звонки всем». Принудительный перевод повысил плату с 20 до 50 грн в месяц.

 

Операторы рассказали о доходах за год. Больше всех заработал «Киевстар»

ARPU — lifecell (+13% за год)

Операторы рассказали о доходах за год. Больше всех заработал «Киевстар»

ARPU — Vodafone (+13% за год)

Операторы рассказали о доходах за год. Больше всех заработал «Киевстар»

ARPU — «Киевстар» (+9% за год)

 

Нишу бюджетных тарифов забрал «Киевстар», из-за чего среднее значение ARPU незначительно снизилось. В «Киевстар» уверяют, что это не проблема и в компании знают, как повысить ARPU малоплатящих абонентов в будущем.


Михаил Сапитон, AIN


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