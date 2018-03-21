Рендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеру

В китайской социальной сети Weibo появился рендер готовящегося к выпуску флагманского фаблета Samsung Galaxy Note 9. Изображение было создано одним из поклонником Samsung, и вызывает определенные сомнения в его подлинности.

Galaxy Note 9

Судя по опубликованному изображению, Samsung Galaxy Note 9 будет оснащен большим безрамочным дисплеем, занимающим всю переднюю панель, тройной основной камерой и дактилоскопическим сканером, встроенным в экран. Помимо этого, по бокам модуля камеры будут расположены миниатюрные светодиоды. Под самой камерой будет находится основная вспышка. Также грядущий флагман получит кнопку Bixby, стилус, и поддержку беспроводной зарядки.

Точная дата официального релиза Samsung Galaxy Note 9 пока неизвестна. Предположительно, дебют нового флагмана состоится осенью нынешнего года.




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