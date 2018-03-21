Meizu представила смартфон Meizu E3 с двойной камерой

Компания Meizu анонсировала свой новый безрамочный смартфон Meizu E3. Новинка обладает двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на боковой грани.

Технические характеристики

Производительность смартфона обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 636 с тактовой частотой 1,8 ГГц и восемью вычислительными ядрами, а также графическим ускорителем Adreno 509. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ LPDDR4x, объем встроенного флеш-накопителя – 64 или 128 ГБ. Есть поддержка карт памяти microSD до 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3360 мАч. Также поддерживается функция быстрой зарядки.

Камеры

Meizu E3 получил двойную основную камеру, первый модуль которой – 12-мегапиксельный Sony IMX362 (апертура f/1.9, автофокус Dual Pixel), второй – 20-мегапиксельный Sony IMX350 (апертура f/2.6, фазовый автофокус, телеобъектив). Оба модуля защищены сапфировым стеклом. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Коммуникации

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-мм аудиовыход. Габариты смартфона составляют 156,8?75?7,6 мм, а вес – 160 граммов. Работает аппарат под управлением ОС Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.3.

Внешний вид и дисплей

Meizu E3 заключен в металлический корпус и оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 2160?1080 пикселей. Meizu E3 доступен в трех цветовых гаммах: синей, черной и золотой.

Также была представлена специальная версия Meizu E3 в эксклюзивной расцветке. Она будет поставляться в комплекте со уникальным защитным чехлом и моделью истребителя в масштабе 1:60.

Старт продаж и цены

Продажи в Китае стартуют с 31 марта. Стоимость новинки с 64 ГБ памяти составляет $284, версия с 128 ГБ обойдется пользователям в $315.