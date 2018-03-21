Lenovo представила смартфоны Lenovo S5, K5 и K5 Play

Китайская компания Lenovo представила три новых смартфона: Lenovo S5, K5 и K5 Play. Все новинки получили безрамочный дизайн, двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Lenovo S5

Смартфон Lenovo S5 представляет собой аппарат среднего уровня. Смартфон обладает 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2160?1080 пикселей, двойной основной камерой с модулями на 13+13 Мп, и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Производительность устройства обеспечивает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 в тандеме с 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 32, 64 или 128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 128 ГБ.

Емкость аккумулятора достигает 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. В качестве программного обеспечения используется ОС Android 8.0 Oreo с оболочкой ZUI 3.7. Стоимость Lenovo S5 с 3+32 ГБ памяти составляет $157, с 4+64 ГБ – $189, с 4+128 ГБ – $236.

Lenovo K5 и K5 Play

Lenovo K5 и K5 Play получили 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440?720 пикселей, 8-мегапиксельную селфи-камеру, и аккумулятор на 3000 мАч. Различия заключаются в разрешении двойной основной камеры: у K5 это модули на 13+5 Мп, у K5 Play – 13+2 Мп. Lenovo K5 Play поддерживает функцию разблокировки по лицу.

Аппаратной основой Lenovo K5 стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 32 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 128 ГБ. Работает телефон под управлением ОС Android 7.1 Nougat с ZUI 3.1 lite.

Аппаратной основой Lenovo K5 Play стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 в тандеме с 2 или 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 16 или 32 ГБ. В качестве программного обеспечения используется Android 8.0 Oreo с ZUI 3.7.