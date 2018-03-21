Android-смартфоны получат аналог Face ID только через 2 года

Источники из среды поставщиков аппаратных компонентов сообщили, что в связи с нехваткой необходимых составляющих для создания модулей 3D-камер, выход Android-смартфонов с данной функцией произойдет не ранее 2020 года.

Подобная ситуация может быть связана с лидерством в данной области купертиновской корпорации и серьезным контролем цепочек поставок компонентов. Исходя из этого, такие гиганты, как Samsung, Huawei и Xiaomi могут отстать от Apple на 2 года, которая еще в сентябре 2017 года выпустила iPhone X с инновационным Face ID.

К тому же Apple заказала у Finisar рекордный объем основного элемента 3D-камеры iPhone X – VCSEL (вертикально-полостной поверхностно-излучающий лазер). Поэтому другим производителям придется еще долго ждать стабильных крупных поставок VCSEL для своих будущих устройств.

«Face ID» у Samsung

Не смотря на то, что Samsung выпустила смартфон с распознаванием лица первее Apple , подобную 2D-систему с легкостью обходили с помощью фото и видео. Согласно последним слухам, следующий флагманский смартфон Samsung получит функцию 3D-распознавания лиц, подобную Face ID у iPhone X, – сообщает корейское издание The Bell.