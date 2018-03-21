Android-смартфоны получат аналог Face ID только через 2 года

Источники из среды поставщиков аппаратных компонентов сообщили, что в связи с нехваткой необходимых составляющих для создания модулей 3D-камер, выход Android-смартфонов с данной функцией произойдет не ранее 2020 года.

Face ID

Подобная ситуация может быть связана с лидерством в данной области купертиновской корпорации и серьезным контролем цепочек поставок компонентов. Исходя из этого, такие гиганты, как Samsung, Huawei и Xiaomi могут отстать от Apple на 2 года, которая еще в сентябре 2017 года выпустила iPhone X с инновационным Face ID.

К тому же Apple заказала у Finisar рекордный объем основного элемента 3D-камеры iPhone X – VCSEL (вертикально-полостной поверхностно-излучающий лазер). Поэтому другим производителям придется еще долго ждать стабильных крупных поставок VCSEL для своих будущих устройств.

«Face ID» у Samsung

Не смотря на то, что Samsung выпустила смартфон с распознаванием лица первее Apple, подобную 2D-систему с легкостью обходили с помощью фото и видео. Согласно последним слухам, следующий флагманский смартфон Samsung получит функцию 3D-распознавания лиц, подобную Face ID у iPhone X, – сообщает корейское издание The Bell.

Samsung Galaxy S9

Согласно имеющейся информации, аппаратную и программную составляющую разрабатывает израильский стартап-проект Mantis Vision совместно с компанией Namuga. Namuga изготовляет камеры для бюджетных и среднеуровневых смартфонов Samsung линеек Galaxy A и J, а также камеры дополненной реальности Intel RealSense.


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