Android-смартфоны получат аналог Face ID только через 2 года

Источники из среды поставщиков аппаратных компонентов сообщили, что в связи с нехваткой необходимых составляющих для создания модулей 3D-камер, выход Android-смартфонов с данной функцией произойдет не ранее 2020 года.
Подобная ситуация может быть связана с лидерством в данной области купертиновской корпорации и серьезным контролем цепочек поставок компонентов. Исходя из этого, такие гиганты, как Samsung, Huawei и Xiaomi могут отстать от Apple на 2 года, которая еще в сентябре 2017 года выпустила iPhone X с инновационным Face ID.
К тому же Apple заказала у Finisar рекордный объем основного элемента 3D-камеры iPhone X – VCSEL (вертикально-полостной поверхностно-излучающий лазер). Поэтому другим производителям придется еще долго ждать стабильных крупных поставок VCSEL для своих будущих устройств.
«Face ID» у Samsung
Не смотря на то, что Samsung выпустила смартфон с распознаванием лица первее Apple, подобную 2D-систему с легкостью обходили с помощью фото и видео. Согласно последним слухам, следующий флагманский смартфон Samsung получит функцию 3D-распознавания лиц, подобную Face ID у iPhone X, – сообщает корейское издание The Bell.
Согласно имеющейся информации, аппаратную и программную составляющую разрабатывает израильский стартап-проект Mantis Vision совместно с компанией Namuga. Namuga изготовляет камеры для бюджетных и среднеуровневых смартфонов Samsung линеек Galaxy A и J, а также камеры дополненной реальности Intel RealSense.