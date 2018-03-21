Умные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекер

Компания Lenovo официально анонсировала свое новейшее творение в лице умных часов Watch 9. При всех их очевидных достоинствах, к коим можно отнести и классический стильный дизайн, стоят они даже дешевле многих современных фитнес-трекеров.

Lenovo Watch 9

После релиза цена часов Lenovo Watch 9 составит всего 20 долларов США при заказе напрямую из Китая. При этом у них есть настоящее сапфировое стекло, плюс в наличии корпус из металла, автономная работа до 1 года на одной батарейке и бонус в виде защиты от попадания воды внутрь корпуса. У Lenovo Watch 9 нет экрана, есть традиционный циферблат, так что это гибридные наручные часы. Из электроники здесь в наличии очень много всего – шагомер, счетчики калорий и расстояния, оповещения о событиях на смартфоне, а также функция управления плеером и камерой и, что немаловажно, контроллер сна.

Ну и на сладкое – функция поиска потерянного смартфона. Старт продаж Lenovo Watch 9 состоится уже послезавтра в черном и белом цветах корпуса, и работать эти часы будут со смартфонами и планшетами на базе iOS и Android – синхронизация осуществляется по Bluetooth 4.0. И все это всего за 20 американских долларов.

Максим Мишенев, MobileDevice


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