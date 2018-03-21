Подробности о тройной камере флагмана Huawei P20 Pro

Huawei 27 марта презентует новую линейку флагманских смартфонов P20 и P20 Pro, главной особенностью второй модели станет тройная камера, о которой теперь появилась детальная информация.

Huawei P20 Pro получит основной модуль камеры на 40 Мп и дополнительный на 8 Мп для создания 3-х кратного оптического зума, который может быть увеличен до 5-ти кратного при использовании двух модулей одновременно. Третий модуль предназначен для работы в черно-белом цветовом диапазоне и для создания эффекта размытия заднего фона. Помимо этого, ресурс GSMArena сообщает, что Huawei P20 получит функцию съемки замедленного видео с частотой 960 FPS.