Lenovo анонсировала конкурента Redmi Note 5 Pro в лице смартфона S5

Компания Lenovo разродилась новым смартфоном S5, о котором до нынешнего дня не было известно ровным счетом ничего. Как оказалось, мобильник очень даже неплохой – и двойная камера есть, и экран большой с высоким разрешением, и переплачивать за бренд Moto не придется.

Lenovo S5

Lenovo S5 выполнен в корпусе из металла, тыльную панель которого украшает двойная камера на 13+13 мегапикселей. Спереди установлены камера на 16 Мп с функцией распознавания лиц и экран Full HD с диагональю 5,7 дюймов и соотношением сторон 18:9, а сзади, опять же, имеется сканер отпечатков пальцев, по описанию очень быстрый и точный. В основу Lenovo S5 лег процессор Qualcomm 625 с парой квартетов ядер до 2 ГГц и видеокартой Andreno 506 – возможностей этого CPU хватит всем играм и приложениям без исключения.

Смартфон работает на ОС Android 8 Oreo, но почему-то поверх нее установлена прошивка ZUI 4, хотя Lenovo не так давно официально отказалась от оболочек в пользу чистого Андроида. Впрочем, ей не впервой отказываться от своих слов. Lenovo S5 дополнен 3 Гб ОЗУ, накопителем на 32 Гб, и стоит он 160 долларов США, плюс есть версия за 190 долларов с 4 Гб RAM и 64 Гб ROM. В каждую из них встроены модуль LTE, батарея на 3000 мАч с быстрой зарядкой и два слота под SIM-карты.

Максим Мишенев, MobileDevice


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