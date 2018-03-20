Смартфон Huawei P20 Lite представлен во второй раз
Флагманский и одновременно бюджетный смартфон Huawei P20 Lite представлен уже во второй раз, хотя до его анонса остается еще неделя. На этот раз его показали в Китае, где тот будет продаваться под названием Nova 3e.
Старт продаж Huawei P20 Lite на территории родной для него страны состоится в первых числах апреля сразу в нескольких цветах корпуса – черном, розовом и синем на выбор. Экран смартфона вытянут до соотношения сторон 19:9 и располагает диагональю 5,84 дюйма, матрицей IPS и разрешением Full HD, и над ним есть фотокамера на 16 Мп. Тыльную сторону украсила двойная камера в стиле Apple iPhone X с разрешением 16+2 Мп, и рядом с ней есть сканер отпечатков пальцев стандартной круглой формы.
В оснащение Huawei P20 Lite вошли 4 Гб оперативной памяти, процессор Kirin 659, конкурент последним новинкам Qualcomm серии 6хх, а также накопитель на 64 гигабайта, батарея 3000 мАч и фирменная прошивка EMUI 8, установленная поверх ОС Android 8 Oreo. Цена смартфона Huawei P20 Lite составит ровно 370 евро, и сразу отметим, что у него есть только одно очевидное преимущество перед более доступными аналогами – экран 19:9 против уже привычных 18:9.
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Mobile
20.03.2018 18:44