Смартфон Huawei P20 Lite представлен во второй раз

Флагманский и одновременно бюджетный смартфон Huawei P20 Lite представлен уже во второй раз, хотя до его анонса остается еще неделя. На этот раз его показали в Китае, где тот будет продаваться под названием Nova 3e.



Старт продаж Huawei P20 Lite на территории родной для него страны состоится в первых числах апреля сразу в нескольких цветах корпуса – черном, розовом и синем на выбор. Экран смартфона вытянут до соотношения сторон 19:9 и располагает диагональю 5,84 дюйма, матрицей IPS и разрешением Full HD, и над ним есть фотокамера на 16 Мп. Тыльную сторону украсила двойная камера в стиле Apple iPhone X с разрешением 16+2 Мп, и рядом с ней есть сканер отпечатков пальцев стандартной круглой формы.

