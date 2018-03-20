HTC представила смартфоны Desire 12 и Desire 12+

Тайваньская компания HTC Corporation анонсировала два новых безрамочных смартфона Desire 12 и Desire 12+. Обе новинки работают под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой HTC Sense.

HTC Desire 12+

HTC Desire 12+ получил 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ (720?1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойную основную камеру с модулями 13+2 Мп, 8-мегапиксельную фронтальную камеру и дактилоскопический сканер на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмияденый процессор Qualcomm Snapdragon 450 в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной флеш-памяти составляет 32 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 2 ТБ.

Ёмкость аккумулятора составляет 2965 мАч. Также поддерживается технология быстрой зарядки Qualcomm Quick 3.0. Размеры Desire 12+ составляют 158,2?76,6?8,4 мм, а вес – 157,5 граммов.

HTC Desire 12

HTC Desire 12 обладает 5,5-дюймовым HD+ дисплеем, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами.

Аппаратной основой смартфона стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6739 в тандеме с 2 или 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 16 или 32 ГБ. Емкость аккумулятора достигает 2730 мАч.

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