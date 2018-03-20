"Скачать фильм за 10 минут": как узнать, поддерживает ли ваш телефон и SIM-карта 4G?

4G

Украина готовится к запуску 4G-связи. Уже с апреля текущего года интернетом нового поколения смогут пользоваться жители крупных городов. Летом качественная связь должна заработать по всей территории страны.

Эту новость передает Час Пик.

Лицензию на внедрение 4G-связи получили три крупных украинских оператора – Vodafone, Киевстар и lifecell.

В отличие от 3G сеть 4G должна просто «летать». Как утверждают специалисты, если с 3G фильм приходится скачивать более пяти часов, то новая связь позволит сделать это всего лишь за 10 минут. Интернет-странички в телефоне не будут подвисать, а голосовая связь по скайпу станет более качественной. 4G-сеть обеспечивает скорость загрузки данных до 150 Мбит/c и передачи — до 75 Мбит/c. Причем, скорость интернета не будет влиять на качество 4G.

связь

Первыми ощутить обещанные преимущества связи нового поколения смогут жители Киева, Львова, Одессы, Харькова, Днепра, Винницы и других больших городов. В компании «Киевстар» также заявили, что собираются развивать 4G-связь в курортных регионах и на пограничных переходах.

Как узнать, поддерживает ли вам смартфон и SIM-карта 4G?

Перед покупкой нового телефона, задавайте вопросы о поддержке 4G. Также можно самостоятельно проверить, поддерживает ли ваше устройство и карточки связь четвертого поколения. Для этого необходимо отправить бесплатный запрос, набрав указанную операторами комбинацию.

4G-проверка в Vodafone: набираете запрос *222#. Оператор присылает в ответ SMS с информацией о поддержке, а также сообщает, где можно заменить старую SIM-карту на USIM (специальная карта для 4G). Старая карта меняется на новую с возможностью сохранения номера.

водафон

4G-проверка в Киевстар: здесь указаны две комбинации. Первая *245*4# - для проверки SIM-карты и вторая *245*5# - для проверки смартфона.

4G-проверка в lifecell: узнать информацию о поддержке 4G можно, позвонив по номеру 2455.

Точные цены на использование 4G операторы пока не озвучивают, однако говорят, что если тарифы и вырастут, то не существенно.


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