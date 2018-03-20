Android P может не работать со старыми приложениями

Разбирая API в превью Android P для разработчиков, пользователи заметили новое предупреждение, в котором сообщается, что приложение создано для старой версии Android и может работать некорректно. Также в предупреждении рекомендуется найти обновление или написать разработчику.

Android P

Android P поддерживает набор инструментов для разработчиков (API) версии 17, что соответствует совместимости только с приложениями для Android 4.2 Jelly Bean и новее. Пока неясно, сохранится ли предупреждение в финальной версии Android P или производитель заблокирует запуск старых программ.


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