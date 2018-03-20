Google предлагает «Мгновенные приложения»
Конференция GDC начинается на этой неделе в Сан-Франциско, и Google стремится подтвердить свою репутацию среди разработчиков игр несколькими новыми объявлениями.
Появились новые приложения, которые позволяют играм воспроизводиться на устройствах Android. Нужно просто щелкнуть ссылку, а не полностью устанавливать игру.
Это также указывает на новый способ создания многопользовательских игровых серверов.
Компания Google, конечно, не согласна с тем, что iOS является более мощной платформой для игр, чем Android. Ведь она предлагает «огромное количество лучших мобильных игр», а также множество инструментов для разработчиков, чтобы улучшить производительность игр на Android.
Когда Самир Самат, вице-президент по управлению продуктами для Android и Google Play, говорил с разработчиками, он сказал, что «номер один в их списке это дистрибутив».
Мгновенные приложения упростят распространение. Но лучший способ подумать о сегодняшних объявлениях Google — это масштаб.
На GDC Google расскажет разработчикам игр о предлагаемых услугах, некоторые из которых не ограничиваются Android.
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Mobile
20.03.2018 12:18