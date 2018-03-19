Украинцы отказываются от ноутбуков в пользу смартфонов — исследование

По данным GfK Ukraine в 2011 году на мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки украинцы потратили 13,8 млрд грн. Ежегодно эта сумма увеличивалась, достигнув отметки 30,7 млрд грн в 2017 году, пишут AIN.UA.

Украинцы отказываются от ноутбуков в пользу смартфонов — исследование

Несмотря на рост трат, количество техники, купленной украинцами, существенно снизилось. Пик продаж наблюдался в 2013 году. Тогда украинцы купили 3,4 млн смартфонов, 4,9 млн мобильных телефонов, 1,4 млн ноутбуков и 1,2 млн планшетных компьютеров (суммарно 10,9 млн единиц).

При этом, уже в 2015 году зафиксировано максимальное проседание рынка. Тогда было куплено всего 5,9 млн устройств: 3,1 млн смартфонов, 1,5 млн мобильных телефонов, 480 000 ноутбуков и 800 000 планшетов. В 2016 и 2017 годах спрос на мобильную технику несколько возрос, но, в основном, за счет продаж смартфонов. Тогда как спрос на ноутбуки почти не изменился, а на мобильные телефоны и планшеты — незначительно снизился.

Украинцы отказываются от ноутбуков в пользу смартфонов — исследование

Виной сложившейся ситуации стало падение курса гривны. Таким образом, несмотря на существенный рост расходов в национальной валюте, траты в долларах сильно упали и пока не вышли на докризисный уровень.

Украинцы отказываются от ноутбуков в пользу смартфонов — исследование

Как отмечают составители исследования, несмотря на курсовые колебания, средняя стоимость мобильного телефона за минувшие семь лет практически не изменилась, оставшись в пределах 800-900 грн. Тогда как средняя стоимость смартфонов и планшетных компьютеров возросла в 1,5 раза, а ноутбуков — в 3,5 раза.

Украинцы отказываются от ноутбуков в пользу смартфонов — исследование

Ранее на AIN.UA выходило исследование о том, какие ноутбуки и планшеты покупали украинцы в 2017 году.


Майя Яровая, AIN


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