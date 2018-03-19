Xiaomi Mi MIX 2S появился на официальных изображениях

В сети появился тизеры готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi MIX 2S. На фото грядущую новинку держит в руках китайский рэпер, автор песен, композитор, актёр и модель Крис Ву.

Компания уже разослала специальные приглашения на презентацию нового смартфона, которая состоится в Шанхае 27 марта. Помимо этого, десятерым счастливчикам подарят авиабилеты до Парижа, где они смогут увидеть новый смартфон в музее Помпиду.

Как видно на изображениях, Mi MIX 2S не будет отличаться от своего предшественника. Предположительно, Xiaomi Mi MIX 2S будет оснащен 6,01-дюймовым экраном с разрешением 2160х1080 пикселей (FHD+) и соотношением сторон 18:9, топовым 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 630.

Смартфон также получит 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной флеш-памяти. Работу гаджета обеспечит аккумулятор ёмкостью 3400 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0. Дополнит смартфон двойная камера Sony IMX363 на 16 Мп с поддержкой замедленной съемки FullHD-видео. Стоимость нового флагмана пока неизвестна.