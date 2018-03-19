Себестоимость Samsung Galaxy S9+ дороже Note 8, но дешевле iPhone X

Специалисты издания TechInsights подсчитали стоимость различных компонентов и производственных затрат на Samsung Galaxy S9+, который поступил в продажу на прошлой неделе. Себестоимость одного девайса составляет $379, что больше чем у прошлогодней модели Galaxy S8+ – $343.

Samsung Galaxy S9+

Самым дорогим компонентом S9+ является Super AMOLED дисплей. Его стоимость составляет $72,50. Процессор Samsung Exynos 9810 оценен экспертами в $68, память – $51. Другие дорогие детали – это камера и неэлектронные компоненты. Также дорогим является стеклянный корпус нового флагмана.

Себестоимость Samsung Galaxy S9+

Эксперты TechInsights сравнили себестоимость Galaxy S9 + (глобальная версия) с себестоимостью других моделей, среди которых Galaxy Note8, Galaxy S8 +, iPhone 8 Plus и iPhone X. Самым дорогим для производства по-прежнему остается iPhone X. Его себестоимость составляет $389,50.




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