Потенциальный iPhone SE 2 в стиле iPhone X показался на видео

Японский блог MacOtakara обнародовал видео из китайской социальной сети Weibo, на котором предположительно показан пока что официально не представленный смартфон iPhone SE 2.

iPhone SE 2

Новинка получит угловатый форм-фактор iPhone SE, тонкие рамки вокруг дисплея с вырезом в стиле iPhone X, двойную основную камеру, а также уравление жестами из iPhone X.

Не смотря на то, что эксперты воспринимают опубликованную запись скептически, они констатируют, что у китайские подделки смартфонов выглядят, включая интерфейс, а в частности анимация и настройки с вкладкой аккаунта iCloud.

iPhone SE 2 предположительно будет представлен на конференции для разработчиков WWDC 2018 с 4 по 8 июня в Сан-Хосе.


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