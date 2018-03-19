Приложение для проверки сердца может помочь предотвратить инсульты

Приложение для проверки сердца может помочь предотвратить инсульты

Нерегулярное биение сердца может привести к инсульту, образовать сгустки крови или вызвать сердечную недостаточностиь, если это немедленно не остановить.

И если не используется электрокардиограмма, то аритмию может быть трудно обнаружить. Но скоро появится приложение, которое сможет выполнить эту работу.

В исследовании 2011 года ученые из Финского университета Турку сотрудничали с коллегами в университетской больнице Турку. Они пытались узнать, можно ли использовать небольшие акселерометры для обнаружения контрольных крошечных движений грудной клетки, связанных с фибрилляцией предсердий.

Оказалось, что можно. Это заставило команду задаться вопросом, будут ли работать акселерометры в стандартных смартфонах. Они решили попробовать.

С этой целью команда во главе с исследователем Теро Койвисто создала приложение, которое требует, чтобы телефон был помещен на грудь пациента. Так он обнаруживает и анализирует микросигналы, вызванные сердечным ритмом.

Приложение теперь разрабатывается для коммерциализации компанией spinoff Precordior Ltd.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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