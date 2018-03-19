Рассекречен дизайн нового флагмана HTC U12+

Смартфон HTC U12+, на днях засветившийся на рендере не самого лучшего качества, сегодня показался во всей красе на ярком сочном изображении. Вернее, официально пока еще не подтверждено, что это именно HTC U12+, но рендер был выложен в официальном блоге подразделения HTC в Малайзии, а другого не анонсированного смартфона топового уровня у HTC пока что нет.

HTC U12+

Что ж, надо признать, что спереди HTC U12+ выглядит весьма неплохо – моноброви нет, верхняя и нижняя рамки имеют минимальную толщину, а боковых рамок и вовсе нет. Зато в наличии большой экран и, вероятно, современные спецификации. HTC U12+ - это первый смартфон HTC за много лет, который выглядит как минимум не хуже основных потенциальных конкурентов, а то и лучше, и остается без ответа пока лишь один вопрос: в какую сумму его оценит производитель. Напомним, что HTC сейчас находится в глубочайшем финансовом кризисе как раз потому, что в последние пять лет она сильно завышает цены на свои устройства, в результате чего о них забывают сразу после анонса, и их продажи стремятся к нулю.

Анонс HTC U12+ ожидается в мае или июне этого года, согласно информации от инсайдеров, и в этом смартфоне нас будут ждать 6 или 8 Гб оперативной памяти, топовый процессор Qualcomm 845, фотокамеры на 12+16 Мп сзади и 20 Мп спереди, а также большой экран Quad HD+ с диагональю 6 дюймов и сенсорными рамками. Помимо этого, в состав HTC U12+ войдут ОС Android 8.1 Oreo, 64 или 128 Гб ROM и батарея на 3420 мАч с быстрой зарядкой.

Максим Мишенев, MobileDevice


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